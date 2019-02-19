Руководство США отменило из-за Украины все встречи с россиянами, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что руководство США из-за акта агрессии России против Украины в районе Керченского пролива и пленения украинских военных моряков отменило все встречи с представителями РФ вплоть до освобождения Москвой военнопленных украинцев.

«В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который заявил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока не отпустят (плененных украинских военных моряков — Ред) — встреч не будет», — сказал Петр Порошенко на встрече с инициаторами обращения к генеральному секретарю ООН об освобождении украинских моряков из российского плена во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он заверил, что сегодня подпишет изменения в Конституцию Украины относительно членства страны в ЕС и НАТО, после чего планирует отбыть в Нью-Йорк на дебаты в Генассамблею ООН «О состоянии дел на оккупированных территориях», которые проводятся по настоянию Украины и при поддержке ее союзников.

Порошенко подчеркнул, что инициатива активистов об обращении к генсеку ООН, под которой подписались десятки человек — известных актеров, общественных и культурных деятелей, прославленных военных, — «вооружает украинского президента, украинских дипломатов для защиты позиции Украины».

По словам Порошенко, речь идет об освобождении не только 24 украинских военных моряков из российского плена. «Мы говорим об (украинских политзаключенных — Ред.) Олеге Сенцове, Сущенко, Балухе, Кольченко, мы говорим о крымских татарах, которые подвергаются пыткам только за то, что они отказываются получать российские паспорта», — подчеркнул глава украинского государства.

Президент отметил, что каждый на своем месте будет прикладывать максимум усилий, чтобы возвратить украинских граждан домой, «а во время дебатов — применить действия для возвращения украинского суверенитета, украинского флага на оккупированную территорию».