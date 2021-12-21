Roshen Порошенко оштрафовали на 280 миллионов за монополизм

21 декабря 2021 года Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с народным депутатом Петром Порошенко, на общую сумму 283,63 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.
По словам антимонопольщиков, нарушения заключались в:
По результатам полуторагодичного рассмотрения дела АМКУ установил, что в 2018-2020 годах группа компаний в составе «Днепровского КПК», «Интеркорна» и «Интестарч Украина» была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и самым мощным участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году).
«Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику направленную на поддержание собственного монопольного положения», — говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.
Единственными конкурентами группы компаний ROSHEN в течение 2018-2020 годов были импортеры «со сравнительно небольшими долями».
Также группа является единственным производителем крахмала кукурузного на территории Украины с долями 74,26% (в 2018 году) и 96,79% (в 2019 году).
«Кроме того, учитывая, что ответчик имеет замкнутый цикл производства товаров — от выращивания кукурузы до производства кондитерских изделий — за счет эффекта масштаба «КК „РОШЕН“ мог получать существенные конкурентные преимущества», — сообщили в АМКУ.
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