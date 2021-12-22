Карпаты засыпало снегом

Черногорский горный поисково-спасательный пост информирует, что по состоянию на 9:05 среды, 22 декабря, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до −21°.

«За последние два дня выпало более 50 см свежего снега, местами передувы выше 1 м», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Ветер западный, северо-западный, 14 м/с, облачно с прояснениями.