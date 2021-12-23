В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19

Американский регулятор разрешил использование таблеток от коронавируса COVID-19 компании Pfizer, которые американцы смогут принимать на дому, чтобы предотвратить наихудшие последствия заболевания, сообщает в среду агентство Associated Press.
«Это решение дает новый инструмент борьбы с COVID-19 в критический момент пандемии, во время появления новых штаммов, и обещает сделать лечение более доступным для пациентов с высоким риском возникновения тяжелой формы течения COVID-19», — говорится в заявлении представительницы отдела оценки и исследования препаратов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Патриции Каваццони.
Лекарство Paxlovid станет первой таблеткой от COVID-19, разрешенной в США. Все другие лекарства, получившие к настоящему моменту разрешение, требуют внутривенного введения или инъекции.
FDA разрешило использование таблетки Pfizer для взрослых и детей с 12 лет, которые сдали положительный тест на коронавирус. Также лекарство могут принимать пожилые люди, люди с ожирением и болезнями сердца.
«Эффективность высокая, побочных эффектов почти нет, и оно (лекарство — Ред.) в форме таблетки. Попадание по всем пунктам. Перед нами снижение риска госпитализации и смерти в группах риска на 90% — это невероятно», — рассказал доктор Грегори Поланд из Клиники Мэйо, одного из крупнейших медицинских центров.
Правительство США согласилось закупить достаточное количество Paxlovid, чтобы обеспечить им 10 млн человек, отмечает агентство.
Также в ближайшее время ожидается разрешение на использование таблетки от компании Merck. Таблетки Pfizer и Merck должны быть эффективны против штамма «омикрон», так как они не нацелены на S-белок, где находится большинство тревожных мутаций штамма, пишет AP.
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