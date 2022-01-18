Глава Pfizer дал прогноз по ситуации с коронавирусом

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что коронавирус COVID-19 не исчезнет в течение нескольких лет, однако имеющиеся у человечества средства вскоре позволят вернуться к прежней жизни.
«Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческий алфавит», — сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica.
Отвечая на вопрос, означает ли появление штамма «омикрон» конец пандемии, глава американской компании заявил, что «сказать этого не может никто».
«Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам (которые защищают от риска госпитализации и смерти даже от „омикрона“) и первым лекарствам, которые можно принимать дома», — сказал Бурла.
Говоря об этом, он отметил, что специализированный препарат «Паксловид» появится во французских аптеках в конце января.
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