Глава Pfizer дал прогноз по ситуации с коронавирусом

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что коронавирус COVID-19 не исчезнет в течение нескольких лет, однако имеющиеся у человечества средства вскоре позволят вернуться к прежней жизни.

«Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческий алфавит», — сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica.

Отвечая на вопрос, означает ли появление штамма «омикрон» конец пандемии, глава американской компании заявил, что «сказать этого не может никто».

«Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам (которые защищают от риска госпитализации и смерти даже от „омикрона“) и первым лекарствам, которые можно принимать дома», — сказал Бурла.

Говоря об этом, он отметил, что специализированный препарат «Паксловид» появится во французских аптеках в конце января.