Новые власти ФРГ пришли к единой позиции по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила в интервью Die Zeit, что достигла с канцлером ФРГ Олафом Шольцем общей позиции по вопросу российского газопровода «Северный поток-2».
По словам Бербок, несмотря на разные точки зрения в прошлом, и она, и канцлер «ясно дали понять», что процесс сертификации проекта должен идти на основе европейского законодательства.
«Вопрос энергетической безопасности также будет играть роль в процессе дальнейшей оценки», — добавила она.
Глава МИД Германии подчеркнула, что «энергию нельзя использовать в качестве оружия для дестабилизации Европы». По словам Бербок, предыдущее правительство ФРГ договорилось с властями США о том, что в случае эскалации со стороны России по отношению к Украине «возникнет вопрос о том, может ли „Северный поток-2“ быть введен в эксплуатацию».
8 декабря Reuters со ссылкой на источник в американском конгрессе сообщил, что власти США и ФРГ достигли договоренности, согласно которой в случае вторжения России в Украину Германия закроет газопровод. Днем ранее Bloomberg, также ссылаясь на источники, написал, что Вашингтон добивается от Берлина, чтобы тот взял на себя обязательство отказаться от газопровода в случае агрессии России по отношению к Украине.
11 декабря в Frankfurter Allgemeine Zeitung была опубликована статья, в которой говорилось, что Бербок оказалась в затруднительном положении из-за позиции по «Северному потоку-2». Автор напомнил, что Бербок выступала против газопровода, будучи представителем оппозиции от «зеленых».
12 декабря в интервью ZDF глава МИД ФРГ заявила, что пока выступает против ввода в эксплуатацию газопровода, поскольку он, по ее словам, еще не соответствует нормам европейского энергетического законодательства.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016