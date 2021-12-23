Новые власти ФРГ пришли к единой позиции по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила в интервью Die Zeit, что достигла с канцлером ФРГ Олафом Шольцем общей позиции по вопросу российского газопровода «Северный поток-2».

По словам Бербок, несмотря на разные точки зрения в прошлом, и она, и канцлер «ясно дали понять», что процесс сертификации проекта должен идти на основе европейского законодательства.

«Вопрос энергетической безопасности также будет играть роль в процессе дальнейшей оценки», — добавила она.

Глава МИД Германии подчеркнула, что «энергию нельзя использовать в качестве оружия для дестабилизации Европы». По словам Бербок, предыдущее правительство ФРГ договорилось с властями США о том, что в случае эскалации со стороны России по отношению к Украине «возникнет вопрос о том, может ли „Северный поток-2“ быть введен в эксплуатацию».

8 декабря Reuters со ссылкой на источник в американском конгрессе сообщил, что власти США и ФРГ достигли договоренности, согласно которой в случае вторжения России в Украину Германия закроет газопровод. Днем ранее Bloomberg, также ссылаясь на источники, написал, что Вашингтон добивается от Берлина, чтобы тот взял на себя обязательство отказаться от газопровода в случае агрессии России по отношению к Украине.

11 декабря в Frankfurter Allgemeine Zeitung была опубликована статья, в которой говорилось, что Бербок оказалась в затруднительном положении из-за позиции по «Северному потоку-2». Автор напомнил, что Бербок выступала против газопровода, будучи представителем оппозиции от «зеленых».

12 декабря в интервью ZDF глава МИД ФРГ заявила, что пока выступает против ввода в эксплуатацию газопровода, поскольку он, по ее словам, еще не соответствует нормам европейского энергетического законодательства.