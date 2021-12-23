В США одобрили лекарство от COVID-19 производства Merck

Власти США одобрили препарат от COVID в виде таблетки производства Merck, сообщил медицинский регулятор FDA.

Препарат молнупиравир предназначен для лечения легкого и среднего течения заболевания у взрослых, находящихся в группе риска.

Это уже второй пероральный препарат от коронавируса на американском рынке после таблетки производства Pfizer. Когда молнупиравир поступит в продажу, пока не ясно.