Лишь 21% украинцев верит в объявленную Зеленским деолигархизацию

Треть граждан Украины, оценивая закон о деолигархизации, назвали его популистским шагом, призванным обеспечить больше популярности президенту Украины Владмиру Зеленскому. Такую оценку дали 33% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране закон считают только 21% респондентов, 23% назвали закон попыткой Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами.

Ещё 11% респондентов считают, что закон о деолигархизации является способом борьбы с политической оппозицией.

Чаще всего граждане Украины считают олигархами бизнесменов Игоря Коломойского и Рината Ахметова (по 94%), а также пятого президента Украины Петра Порошенко (89%). Также к числу олигархов относят Виктора Пинчука (82%), Дмитрия Фирташа (80%), народных депутатов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Левочкина (63%) и Юрия Бойко (61%), и предпринимателя, экс-нардепа Вадима Новинского (58%).

Президента Зеленского считают олигархом 55% опрошенных.