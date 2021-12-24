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Менее половины украинцев винят Януковича в потере Крыма

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Менее половины украинцев винят Януковича в потере Крыма

Большинство украинцев считают неправильным решение отдать в 2014 году Крым без боя. Причем вину за потерю полуострова граждане возлагают не столько на отстраненного от власти Виктора Януковича, сколько на новую власть, олигархов, армию и самих крымчан.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 17-20 декабря 2021 года. 

Так, на вопрос «Могли ли решения новой власти в Киеве в феврале – марте 2014 сохранить Крым в составе Украины?» преобладали положительные ответы – 52% (23% – «да, вполне», 29% – «скорее да»), треть опрошенных (32%) отрицали наличие возможностей у тогдашней новой власти удержать Крым (19% – «скорее нет», 12 % – «точно нет»).

Говоря об ответственных за то, что Крым был сдан без боя, украинцы не возлагают всю вину на лишенного на тот момент президентских полномочий Виктора Януковича. Его винят менее половины (39%) респондентов. И.о. президента Украины Александра Турчинова, который на тот момент был верховным главнокомандующим, ответственным в первую очередь считают 24% украинцев. В той или иной степени (в 1-ю, 2-ю или 3-ю очередь) Турчинова в сдаче Крыма без боя считают виновными уже 53% опрошенных. Также украинцы обвиняют олигархов, армию и самих крымчан.

Также украинцы практически одинаково по 5-тибалльной шкале оценивают такие факторы как ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти, и новой власти, сформированной по результатам Революции Достоинства, - 3.78 и 3.73 соответственно.

Интересны оценки украинцами двух «конспирологических» версий сдачи Крыма без боя. Согласно первой, это произошло в результате договоренностей Запада с Россией, «в рамках которых Запад заставил Украину сдать Крым без боя». 38% опрошенных выставило этому фактору отметки 4 и 5, а средневзвешенная оценка составила 3.2 (максимальная зафиксированная на Западной Украине – 3.58).

Вторая «конспирологическая версия» возлагает вину за сдачу Крыма без боя на новое руководство Украины, которое хотело «избавиться от проживающего в Крыму пророссийского электората». Этот фактор на 4 и 5 поддержали только четверть (25%) опрошенных, средневзвешенная оценка составила 2.79 (и снова самыми большими «конспирологами» оказались жители Западной Украины – 3.4; здесь оценки 4 и 5 данному фактору выставили 45% опрошенных).

В то же время абсолютное большинство украинцев (51%) в той или иной степени уверены, что ВСУ в Крыму должны были оказывать вооруженное сопротивление агрессорам, в то время как противоположного мнения придерживается только треть опрошенных.

В той или иной степени верным решение о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным – 62%.

Исследование проводилось компанией Active Group 17-20 декабря 2021 методом личного интервью (face-to-face). География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 2656 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Погрешность не превышает 1,9% для общего опроса и 4,9% для каждого из макрорегионов.

Крым, опрос
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