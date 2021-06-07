Зеленский пообещал оставить Украину без олигархов

Президент Владимир Зеленский заявил, что за время его президентства Украина лишится олигархов. Об этом он сказал в понедельник в интервью украинским телеканалам.
«За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это», — сказал он.
Он также заявил о намерениях вынести законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» на всеукраинский референдум, если он не соберет достаточного количества голосов народных депутатов в Верховной Раде.
«Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с большим бизнесом,... если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения этого законопроекта, оттягивания, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка — это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум», — сказал Зеленский на брифинге на полях форума «Украина 30. Экология» в понедельник в Киеве.
При этом он подчеркнул, что не хотел бы выносить на референдум этот вопрос, и надеется, что в Верховной Раде найдется нужное количество голосов в поддержку инициированного им законопроекта.
«Но я считаю искренне, что это не вопрос референдума... Референдум — это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах... был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали — не просто отдельные партии, а мажоритарщики... все они должны поддержать этот закон», — сказал Зеленский.
Как сообщалось, президент Украины внес в Верховую Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» 2 мая, он был зарегистрирован под № 5599. Его текст был опубликован на сайте парламента на следующий день.
Зеленский предложил считать олигархами лиц, имеющих значительное влияние на политическую и экономическую жизнь страны, а также контролирующих основные СМИ.
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