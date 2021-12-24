Две трети украинцев против второго срока Зеленского

Почти 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй срок, об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте Центра Разумкова.

«Только 3% граждан считают, что президент Владимир Зеленский до конца своей каденции выполнит все (или почти все) свои предвыборные обещания, 15% (респондентов считают — ред.), что выполнит большинство предвыборных обещаний, 18% — выполнит менее половины из них, 24,5% — выполнит небольшую часть обещаний, 29% — что он не выполнит ни одного обещания», — говорится в опросе.

Кроме того, 18% опрошенных считают, что Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок, а 67,5% граждан Украины полагают, что ему не стоит этого делать.

При этом 42,5% опрошенных считают, что пропрезидентская партия «Слуга народа» хуже «старых» партий, 33% респондентов полагают, что она существенно ничем от них не отличается, и только 14% граждан уверены, что это действительно «партия новых людей», которая производит положительные изменения в обществе.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.