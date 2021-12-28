Глава МИД ФРГ не считает «Северный поток-2» обычным коммерческим проектом

Газопровод «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль и представляет собой нечто большее, чем частный экономический проект, как его ранее охарактеризовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Welt со ссылкой на немецкое агентство печати (DPA).
«Последние несколько лет, учитывая различное восприятие проекта в Европе, прояснили, какую геостратегическую роль играет «Северный поток-2», — сказала Бербок.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц после вступления в должность отметил, что процесс сертификации газопровода носит сугубо административный характер и немецкий регулятор принимает решения, не руководствуясь политикой, поскольку «Северный поток-2» — это коммерческий проект.
Министр также напомнила о соглашении, которое в июле заключили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Тогда они договорились, что США не будут вводить санкции против компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее руководства, а Германия будет добиваться продления соглашения на транзит российского газа через Украину после 2024 года на десять лет вперед. Помимо этого, ФРГ должна будет потребовать от Евросоюза принять в отношении России «эффективные меры», если страна попытается «использовать энергетику в качестве оружия».
«Еще прежнее правительство ФРГ вместе с администрацией США дало ясно понять, что энергоресурсы нельзя использовать как оружие и что это имело бы значительные последствия. И это также имеет силу», — отметила Бербок.
Отметим, что в России не раз пытались убедить, что «Северный поток — 2» не связан с политикой и является исключительно коммерческим проектом.
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