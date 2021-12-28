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Госпитализированных с «омикроном» в Британии в среднем выписывают из больниц за три дня

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Госпитализированных с «омикроном» в Британии в среднем выписывают из больниц за три дня

Многие госпитализированные со штаммом COVID-19 «омикрон» пациенты проводят в больницах небольшое количество дней по сравнению с заболевшими другими вариантами коронавируса, пишет издание The Guardian со ссылкой на научного советника британского правительства, профессора медицины Джона Белла.

По словам Белла, несмотря на то, что за последние недели из-за распространения «омикрона» увеличилось количество госпитализаций, заболевание этим штаммом «представляется менее серьезным, и многие люди проводят сравнительно небольшое время в больницах». Белл подчеркнул, что средняя продолжительность госпитализации снизилась до трех дней.

Он отметил, что также меньшему числу пациентов необходим дополнительный кислород.

Профессор заявил, что времена высокой смертности вследствие заражения коронавирусом в стране — уже в прошлом, и «омикрон» — «не та болезнь, что мир наблюдал год назад».

«Ужасающие сцены, которые мы наблюдали год назад в переполненных палатах интенсивной терапии, когда многие люди преждевременно умирали, сейчас, по моему мнению, стали лишь историей», — сказал Белл.

Белл отметил, что на протяжении нескольких волн коронавируса, в том числе волн штаммов «дельта» и «омикрон», «количество случаев тяжелого течения заболевания и смертности от этой болезни в основном не изменились» с тех пор, как большинство жителей страны прошли вакцинацию от COVID-19.

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Это Рождество в Британии было отмечено рекордным количеством новых случаев коронавируса: его зафиксировали за сутки у более чем 122 тыс. человек. В связи с этим на самоизоляцию в Британии отправили более 600 тыс. человек — тех, кто заболел, и кто с ними контактировал. 27 декабря суточный прирост случаев COVID-19 составил 98 515.

Накануне число госпитализированных с коронавирусом пациентов в Англии достигло рекордного с марта показателя. Так, по состоянию на понедельник в больницах Англии находились более 8,4 тыс. заболевших COVID-19. Это на 27% выше показателей неделей ранее.

Великобритания, омикрон
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