В Великобритании зафиксирована первая смерть от штамма «омикрон»

В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, которого цитируют местные СМИ.

До сих пор о гибели пациентов с вариантом B.1.1.529 не сообщалось.

Как считают в британском правительстве, из-за «очень заразной» природы новый штамм может «доминировать и распространяться в геометрической прогрессии». По прогнозам Лондонской школы гигиены, случаи заражения «омикроном» достигнут рекордного уровня в Соединенном Королевстве уже зимой, а число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения.

Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и потеснивший «альфу», но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529.