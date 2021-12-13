В Великобритании все плановые операции перенесут на следующий год

Плановые операции в Великобритании будут отложены до 2022 года в условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса и масштабной национальной кампании бустерных инъекций. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства Саджид Джавид.
«Наши медики сосредоточатся только на неотложных потребностях и вакцинации, а это означает, что плановые операции, включая замену коленного и тазобедренного суставов, и стационарное лечение, возможно, придется отложить до следующего года», — заявил глава Минздрава вещательной корпорации BBC.
Штамм «омикрон» распространяется, по его словам «с феноменальной скоростью», и страна столкнулась с «приливной волной» инфекции. Поставлена цель предоставить возможность всему взрослому населению страны к новому году сделать бустерную инъекцию, что необходимо «в чрезвычайной ситуации». Для этого будут привлечены все силы, открыты дополнительные центры вакцинации. В то же время Джавид подчеркнул, что массированная кампания вакцинации Национальной службы здравоохранения (NHS) не скажется на лечении тяжелых заболеваний, в том числе онкологических.
В Великобритании в понедельник был зарегистрирован первый случай смерти человека, который заразился штаммом «омикрон» коронавируса. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон призвал жителей страны не откладывать прививку бустерной дозой.
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