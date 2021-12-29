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Зеленский во втором туре уже может проиграть Разумкову и Порошенко

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Зеленский во втором туре уже может проиграть Разумкову и Порошенко

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский — его поддержали бы 17,5% всех опрошенных или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

За Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 11% и 16% опрошенных, за Юлию Тимошенко — соответственно 8% и 10%, за Юрия Бойко — соответственно 7,5% и 9%, за Дмитрия Разумкова — соответственно 7% и 9%, за Игоря Смешко — соответственно 5% и 6%, за Евгения Мураева — соответственно 5% и 6%, за Владимира Гройсмана — соответственно 3,5% и 5%, за Сергея Притулу — соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко — соответственно 2% и 2%, за Руслана Кошулинского — соответственно 1,5% и 2%, за Анатолия Гриценко — соответственно 1% и 2%, за Виталия Кличко — соответственно 1% и 1%.

По сравнению с ноябрем 2021 года на статистически значимом уровне выросла электоральная поддержка Разумкова (с 5,5% до 7% среди всех опрошенных) и Мураева (с 4% до 5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре статистически значимом уровне не поменялся.

При этом Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко получил бы тоже 23% и 50%.

По сравнению с ноябрем 2021 года поддержка двух кандидатов в случае их противостояния во втором туре на статистически значимом уровне не изменилась, однако, по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля-начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, снизилась с 28% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за Порошенко, выросла с 17% до 23%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 26% всех опрошенных или 63% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко — соответственно 17% и 37%. По сравнению с ноябрем 2021 года электоральная поддержка Зеленского в этой паре кандидатов во втором туре снизилась с 29% до 26% среди всех опрошенных, поддержка Бойко — не изменилась (соответственно 17% и 17%).

В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова, за Зеленского проголосовали бы 22% всех опрошенных или 44% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова — соответственно 30% и 56%. По сравнению с результатами опроса, проводившегося в ноябре 2021 года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, статистически значимо не изменилась (в ноябре она составляла 23% среди всех опрошенных), тогда как доля тех, кто готов голосовать за Разумкова, выросла с 25% до 30% среди всех опрошенных.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко за Зеленского проголосовали бы 24% всех опрошенных или 53,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Тимошенко — соответственно 22% и 46,5%.

В случае выхода во второй тур Порошенко и Разумкова за Разумкова проголосовали бы 33% всех опрошенных или 61% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Порошенко ˗ соответственно 19% и 39%.

20% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 65,5% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.

18% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 54% — что она способна их преодолеть в более отдаленной перспективе, а 18% — что не способна их преодолеть.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Петр Порошенко, опрос, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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