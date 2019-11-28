Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.

Время - абсолютно неумолимо. Оно не испытывает жалости, сантиментов и не умеет терпеть. Сказал - сделал. Или «пошёл в бан!» Рано или поздно обязательно наступает тот самый период «оплаты по счетам», когда камни уже выросли до таких размеров, что их можно грузить на тележку презрения. Да, в какой-нибудь успешной и стабильной стране типа Исландии, вполне можно годами хихикать/стебаться/обещать смартфонизацию прямо завтра, считать себя hi-fi президентом или премьером, куражиться и издеваться над журналистами. Но Украина точно не относится к успешным странам. Украина - это одна сплошная проблема. Бесконечный конфликт всех со всеми. Умирающие надежды и утомительные дни, проведённые в ожидании обязательной эмиграции.

Здесь требуется не хихиканье, но скрупулёзное решение конкретных управленческих задач. Избиратель хотел вернуть себе давно потерянное ощущение стабильности и перспективы. Ощущение надёжности и справедливости. Ощущение, что сегодня будет иначе, чем вчера. А вместо этого он видит тот же жизнерадостный карнавал некомпетентности, детских понтов, инфантильных хохм и умирающее государство-нищенку.

Причины падения? Слишком очевидны. Ничтожные кадровые решения. Странный «синдром Годунка». Неумение объяснять мотивы поступков. Мутные договорняки в отраслях. Издевательские публичные комментарии Коломойского. Нарастающая слабость госинститутов. Заигрывание со вчерашними псевдопатриотическими идеями. Абсолютное отсутствие «экономической команды», инфантильный Кабмин и неумение зарабатывать.

Можно ли остановить начавшееся падение? Можно. Но нужно ли? И кто будет останавливать? И зачем? У ребят же пока все сладко. Тем более, что окружение по древней традиции умеет создавать отличные «тёплые ванны».И куда как интереснее перерезать ленточки под аплодисменты. Или создать масштабную коллекцию анонимных телеграмм-каналов с идиотским внутренним компроматом. И считать, что «все уже порешали».

Так, что же будет на самом деле? То же, что и всегда - истерическое крики «вы все врёте! Мы - гении». Ребята продолжат лежать на чистых простынях в ожидании громкого падения. Считая, что социология «заказная» и их по-прежнему обожают. Они ведь наши и потому неизменны в своих заблуждениях. И ещё кое-что. Они искренне верят, что сейчас зайдут в большие бизнесы, станут неформальными акционерами. И вот это уже навсегда. Ага. Навсегда. Достаточно спросить у Клюева или у Кононенко.