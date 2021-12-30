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Шаманы Перу провели ритуал с портретом Зеленского перед Новым годом

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Шаманы Перу провели ритуал с портретом Зеленского перед Новым годом

Перуанские шаманы попросили Мать-Землю остановить пандемию, использовав в ритуале портреты лидеров разных стран, включая президентов России, США, Украины и Венесуэлы, следует из публикации агентства Efe.

«Группа перуанских шаманов провела мистический традиционный ритуал, который включал принесение пожертвования Пачамаме (Матери-Земле), чтобы 2022 год стал днём окончания пандемии», — отмечает агентство.

«Людям тяжело, их душе тяжело, мы здесь просим наши горы, наши реки, чтобы эта проблема закончилась, чтобы мы жили спокойно каждый день», — говорит в интервью Efe один из шаманов.

«Мы ищем мира и спокойствия», — говорит его коллега.

На опубликованном видео снято, как шаманы выложили цветами цифры 2022, принесли Матери-Земле жервы фруктами и растениями, исполнили ритуальные танцы и песнопения.

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Шаманы в месте ритуала поставили портреты различных мировых лидеров — Владимира Путина, Джо Байдена, Владимира Зеленского, Николаса Мадуро. Не забыли также шаманы попросить Пачамаму и об удаче для перуанской сборной по футболу.

Перуанские шаманы часто используют портреты глав государств, когда хотят попросить духов о мире, прекращении того или иного конфликта.

Перу, Владимир Зеленский
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