В Перу ушел в отставку второй президент за неделю

Временный президент Перу Мануэль Мерино де Лама подал в отставку. Об этом он заявил во время выступления с посланием к нации, сообщает газета El Comercio.

Мерино де Лама вступил в должность временно исполняющего обязанности президента страны шесть дней назад, 10 ноября. Он сменил на посту Мартина Вискарру, которого обвиняют в получении взяток.

Требование отстранить Мерино де Лама с должности вызвано смертью двух участников протестов, которые начались в Перу в понедельник. Как сообщает La Republica, 14 ноября в ходе столкновений с национальной полицией в Лиме погибли двое молодых людей.

После этого 13 членов перуанского кабинета министров отказались работать с Мерино де Лама и заявили о своем увольнении. Среди них министры здравоохранения, сельского хозяйства, юстиции, экономики, культуры, торговли и туризма, образования, энергетики, обороны, а также глава МВД.

Политический кризис в Перу начался в сентябре после публикаций аудиозаписей, на которых прежний президент Вискарра сообщает, что встречался с певцом Ричардом Свингом, хотя раньше он отрицал этот факт. Глава государства препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела артиста. Вискарру заподозрили в получении крупных взяток, когда он возглавлял один из регионов страны.

Парламент Перу проголосовал за импичмент президента.