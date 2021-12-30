Суд открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде, в котором он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году. Об этом в четверг сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», — написала она в своем Te-канале.

По информации Совгири, рассмотрение дела «с вызовом сторон» назначено на 10:15 16 февраля 2022 года.

Отметим, что по закону, постановления Рады можно оспорить только в Верховном суде. Но юристы Януковича обошли это ограничение, указав такие исковые требования: «про признание отсутствия компетенции по установлению факта самоустранения».