Сбережения украинцев в III квартале выросли почти на 10 млрд гривен

Доходы населения Украины в июле-сентябре 2021 года составили 1221,8 млрд грн, расходы — 1212,4 млрд грн, сбережения украинцев выросли на 9,4 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в четверг.
По данным Госстата, в третьем квартале 2021 года номинальные доходы населения возросли на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в июле-сентябре 2021 года увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23325 грн, что на 18,8% больше, чем в третьем квартале 2020 года. Расходы населения за этот период увеличились на 21,4%.
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