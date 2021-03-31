У украинцев выросли доходы, но упали сбережения

Сбережения украинцев в 2020 году сократились на 17 млрд грн по сравнению с 2019 годом, сообщила Государственная служба статистики.
По ее данным, доходы населения Украины за год выросли на 6,1% — до 3 972,4 млрд грн, расходы — на 4,6%, до 3 989,4 млрд грн.
Реальный располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в прошлом году вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,355 тыс. грн, что на 6,1% больше, чем за предыдущий год.
Ранее сообщалось о том, что за год средняя зарплата в Украине выросла на 13,5%.
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