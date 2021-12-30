СНБО внесет в реестр первых олигархов в мае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что первых олигархов внесут в реестр весной. Заседание СНБО по этому вопросу может пройти в конце мая.

Об этом Данилов сообщил на брифинге по итогам заседаниям СНБО.

По его словам, в 20-х числах мая 2022 года (до 25 мая) СНБО на своём заседании внесёт в реестр первых олигархов - согласно недавно принятому закону.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599) в начале ноября 2021 года. Документ вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.