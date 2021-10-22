Данилов намекнул на саботаж олигархов

Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли — мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране», — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Данилов не назвал фамилий, но известно, что крупнейшим бизнесменом в энергетической сфере является Ринат Ахметов.