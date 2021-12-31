Путин заявил Байдену о возможности разрыва отношений из-за санкций

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил американскому коллеге Джо Байдену, что введение Западом «беспрецедентных санкций» из-за Украины может привести к полному разрыву отношений между странами. Об этом заявил его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он отметил, что Байден предупредил о масштабных санкциях «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы». «Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», — заявил Ушаков. По его словам, Путин пригрозил, что отношениям России с Западом в таком случае будет нанесен «серьезнейший ущерб».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после разговора глав государств заявила, что Байден предупредил Путина о решительных мерах в случае нападения России на Украину.