Данилов заявил об отсутствии угрозы открытой агрессии со стороны РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет об отсутствии большой опасности на границах Украины и угроз открытой агрессии со стороны РФ.

«Мы на сегодняшний день не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах... Если говорить о значительном скоплении на границах, о которых говорят некоторые СМИ за границей, — мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение военных.... Мы четко отслеживаем все, что касается нашей границы», — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг в Киеве.

«На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим», — резюмировал он.

Он заявил, что Россия вообще не готова сейчас к наступлению на Украину.

«Отдыхайте, спокойно празднуйте Новый год», — сказал Данилов.

В то же время Данилов заявляет, что для Россия может воспользоваться дестабилизацией ситуации внутри Украины, поэтому важно этого не допустить.

«На сегодняшний день внутренняя дестабилизация в нашей стране — это вопрос номер один для РФ.... Если будет внутренняя дестабилизация, которая происходила ранее, РФ может воспользоваться этой возможностью», — сказал Данилов на брифинге.

«Наша задача — этого не допустить», — подытожил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов назвал условие для введения военного положения в Украине. По его словам, это зависит от обстоятельств.

«Введение военного положения зависит от определенных обстоятельств», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что на сегодняшний день таких обстоятельств нет. Если они появятся, что о них сразу проинформируют украинцев.