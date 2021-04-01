Netflix заплатит $450 млн за право снять продолжение фильма «Достать ножи»

Стриминговый гигант Netflix заключит одну из крупнейших сделок в истории стриминговых сервисов.

Как сообщает Deadline со ссылкой на источники, Netflix близок к завершению переговоров и готов заплатить за права на франшизу $450 млн. В последующие фильмы «Достать ножи 2» и «Достать ножи 3» вернутся Дэниел Крэйг, исполнивший роль сыщика Бенуа Блана, и режиссер Райан Джонсон, поставивший первую картину.

За права на фильм «Достать ножи» боролись также Apple и Amazon, посредником предстоящей сделки стало Creative Artists Agency, в которое входят Джонсон и Крэйг.

Детективный триллер о таинственной смерти автора криминальных романов, на чье состояние нацелились его многочисленные родственники, вышел в прокат в 2019 году. Райан Джонсон, давний поклонник детективов Агаты Кристи, воплотил захватывающий сюжет, иронично переосмысляющий структуру классических детективных историй.

При бюджете $40 млн картина заработала $311 млн и принесла Джонсону номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. После такого успеха режиссеру, а также продюсеру Рону Бергману открылась возможность снимать сиквелы, причем на самых выгодных условиях.

С покупкой прав на детектив Netflix обзаведется перспективной франшизой и преимуществом перед стримингами HBO Max, Disney+ и Apple TV+. Масштаб сделки предполагает увеличение гонораров режиссера и главной звезды проекта. Съемки второй части «Достать ножи» начнутся 28 июня в Греции.