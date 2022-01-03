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Саакашвили угрожает вновь начать голодовку

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Саакашвили угрожает вновь начать голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы к нему впустили иностранных врачей, а также дали право общаться с адвокатами конфиденциально. Как в понедельник сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе, в противном случае 6 января политик вновь объявит голодовку.

«Мы требуем незамедлительного подключения к процессу лечения Михаила Саакашвили и допуска врачей из Соединенных Штатов, Украины, Нидерландов. ...У нас нет возможности поддерживать конфиденциальную коммуникацию с Михаилом Саакашвили, что является нарушением фундаментальных прав адвоката и подзащитного», — сказал Тутберидзе.

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Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. В тюрьме он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья политика сначала госпитализировали в тюремную больницу, а потом в военный госпиталь города Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. 30 декабря прошлого года Саакашвили вновь перевели в тюрьму города Рустави.

Михаил Саакашвили
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