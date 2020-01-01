Националисты устроили в Киеве факельное шествие

Традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры, собрало в центре Киева несколько тысяч националистов.

Как передает УП, участники прошли от памятника Тарасу Шевченко по центральным улицам к зданию мэрии, где состоялось вече.

По информации «Громадське», в шествии приняли участие около 1500 человек.

Среди участников акции, в частности, были представители партии «Всеукраинское объединение Свобода», «Конгресс украинских националистов» и «Правого сектора». Шествие сопровождал оркестр.

Участники выкрикивали: «Степану Бандере трижды слава, слава, слава» и «Наша земля — наши герои».

В этом году отмечают 111 годовщину со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.