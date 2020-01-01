Националисты устроили в Киеве факельное шествие

Традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры, собрало в центре Киева несколько тысяч националистов.
Как передает УП, участники прошли от памятника Тарасу Шевченко по центральным улицам к зданию мэрии, где состоялось вече.
По информации «Громадське», в шествии приняли участие около 1500 человек.
Среди участников акции, в частности, были представители партии «Всеукраинское объединение Свобода», «Конгресс украинских националистов» и «Правого сектора». Шествие сопровождал оркестр.
Участники выкрикивали: «Степану Бандере трижды слава, слава, слава» и «Наша земля — наши герои».
В этом году отмечают 111 годовщину со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016