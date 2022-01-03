В Украину едет глава европейской дипломатии

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Европейской комиссии, «его первая зарубежная поездка в этом году свидетельствует о решительной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями».

Как ожидается, Боррель в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию соприкосновения. Затем он отправится в Киев, где встретится с украинскими властями.