В Украину едет глава европейской дипломатии

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января.
Как сообщает в понедельник пресс-служба Европейской комиссии, «его первая зарубежная поездка в этом году свидетельствует о решительной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями».
Как ожидается, Боррель в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию соприкосновения. Затем он отправится в Киев, где встретится с украинскими властями.
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