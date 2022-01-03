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Лидеры пяти ядерных держав приняли совместное заявление

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Лидеры пяти ядерных держав приняли совместное заявление

Лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции приняли совместное заявление «о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений». Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

«Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков», — говорится в документе.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится, в частности, в заявлении.

Дальнейшее распространение ядерных вооружений в мире должно быть предотвращено. «Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений», — говорится в документе.

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Стороны будут предотвращать непреднамеренное применение ядерного оружия.

РФ, КНР, США, Британия и Франция подтверждают, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или на третьи страны.

ядерное оружие
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