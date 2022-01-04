Церемонию «Грэмми» могут перенести второй год подряд

Академия звукозаписи США может перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» на более поздний срок с ранее запланированной даты 31 января из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что организаторы церемонии пока не приняли окончательного решения.
В 2021 году организаторы перенесли премию. Она прошла 15 марта. Тогда победителем в категории «Запись года» стала Билли Айлиш за песню Everything I wanted. Певица Тэйлор Свифт получила награду за альбом Folklore. Песней года члены жюри признали I Can’t Breathe хип-хоп-певицы H.E.R. Название песни является отсылкой к последним словам американца Джорджа Флойда — «Я не могу дышать», который умер в больнице в мае 2020 года после того, как при задержании один из полицейских применил удушающий прием.
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