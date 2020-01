Фото: Matt Sayles / Invision / AP Tanya Tucker — «Лушая кантри-песня» (Bring My Flowers Now)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters PJ Morton — «Лучшая R&B песня» (Say So)

Фото: Chris Pizzello / AP Elvis Costello & The Imposters (слева направо: Дэйви Фарагер, Элвис Костелло, Пит Томас, Стив Нив) получили «Грэмми» за «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» (Look Now)

Билли Айлиш одержала победу в пяти номинациях: «Песня года» (Bad Guy), «Альбом года» (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года» (Bad Guy), «Лучший новый исполнитель» и «Лучший вокальный поп-альбом». Она стала первым исполнителем за почти 40 лет, собравшим все главные награды (в 1981 году это удалось музыканту Кристоферу Кроссу. — РБК).

Ее брат Финнеас, с которым Билли Айлиш записывает музыку, признан продюсером года в неклассической категории