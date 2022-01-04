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Mercedes представил электрокар, способный проехать на одной зарядке более тысячи км

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Mercedes представил электрокар, способный проехать на одной зарядке более тысячи км

Концерн Daimler представил электромобиль, способный, по заявлению производителя, проехать на одной зарядке более 1 тыс. км, сообщает издание Financial Times.

Mercedes-Benz Vision EQXX стал вторым автомобилем на аккумуляторах с заявленным запасом хода более 1 тыс. км: 18 декабря китайская компания Nio представила электрический седан ET5.

«Mercedes представил автомобиль, который может проехать более 1 тыс. км, пытаясь убедить пользователей, что нехватка инфраструктуры для зарядки батарей не служит препятствием для покупки автомобиля на электрической тяге», — пишет FT, отмечая, что средний запас хода таких машин для массового покупателя — в пределах 300 км.

Модель Vision EQXX, по заявлению производителя, была разработана с помощью специалистов из гоночных команд Mercedes Formula One и Formula E. Она оснащена системой автопилота, датчиками позиционирования на дороге и солнечной батареей, размещенной на крыше. В салоне установлена мультимедийная система с экраном шириной почти во весь салон. Вес автомобиля — 1750 кг, расход энергии — 10 кВт·ч на 100 км.

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Производители уточнили, что представили прототип и не все элементы комплектации пойдут в производство. FT пишет, что данная машина будет доступна для покупки в 2024-м или в 2025 году, Daimler обещает показать ее на автосалоне в Лас-Вегасе 5–8 января.

Китайская Nio представила «дальнобойный» электромобиль ET5 18 декабря. На эту модель устанавливаются три варианта аккумуляторов, которые в зависимости от емкости позволяют проехать на одной зарядке 550, 700 или 1 тыс. км. Автомобиль также оборудован датчиками и камерами для позиционирования на дороге.

электромобили, Mersedes
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