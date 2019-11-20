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Стали известны официальные номинанты на премию Grammy

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Стали известны официальные номинанты на премию Grammy

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила список номинантов на музыкальную премию Grammy в 2020 году. Список претендентов опубликован в среду на официальном сайте премии.

В число номинантов в категории «Лучший новый исполнитель» вошли американские певицы Билли Айлиш, Мэгги Роджерс и Лиззо (Мелисса Вивиан Джеферсон), рэпер Lil Nas X, группы Black Pumas и Tank and the Bangas, испанская исполнительница Росалия, британка Йола.
На победу в номинации «Запись года» второй год подряд претендуют не пять, а сразу восемь исполнителей. В их число вошли американский инди-фолк коллектив Bon Iver с композицией Hey, Ma, певица Билли Айлиш с песней Bad Guy, поп-исполнительница Ариана Гранде с песней 7 Rings, певица Габриэлла «Габи» Уилсон, известная под творческим псевдонимом H.E.R. (Having Everything Revealed) с композицией Hard Place, американский соул-певец Халид с песней Talk, Lil Nas X с песней Old Town Road, Лиззо c песней Truth Hurts и рэперы Post Malone и Суэй Ли с композицией Sunflower.

В номинации «Песня года» представлены Always Remember Us This Way Леди Гаги, Lover Тейлор Свифт, Norman F***ing Rockwell Ланы Дель Рей, Bad Guy Билли Айлиш, Bring My Flowers Now кантри-певицы Тани Такер, Hard Place певицы H.E.R., Someone You Loved британца Льюиса Капальди и Truth Hurts Лиззо.

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За звание «Альбом года» будут бороться Bon Iver (альбом I,I), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell!), Билли Айлиш (When We All Asleep, Where Do Wer Go?), Арианна Гранде (Thank U, Next), H.E.R. (I Used To Know Her), Lil Nas X (7), Лиззо (Cuz I Love You (Deluxe)) и рок-группа Vampire Weekend (Father of the Bride).

62-я церемония вручения Grammy состоится 26 января 2020 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center и будет транслироваться в эфире телеканала CBS.

музыка, Grammy
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