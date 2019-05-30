В Украину запретили ввоз еще пяти российских книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из РФ еще пяти книг из-за пропаганды государства-агрессора.
«Госкомтелерадио отказало ООО „Якаб Трейд“ в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора пяти книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг.
Так, признаки пропаганды государства-агрессора найдены в книгах московских издательств «Альпина Паблишер», ООО «Издательство «Добрая книга», ООО «Клевер-Медиа-Групп» и ООО «Манн, Иванов и Фербер».
В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Рами «Найди и покажи. Кем я стану?», в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.
Также не выдано разрешение на ввоз с территории РФ книги Максима Дорофеева «Джедайские техники», в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры «жизнь-подвиг» приводит в своей книге «Бизнес — это психология» и Марина Мелия.
Не предоставлено также разрешение на ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда «История бизнеса. День за днем» и Джолайн Годфри «Как научить ребенка общаться с деньгами», поскольку издатель использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора.
В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 211 изданий.
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