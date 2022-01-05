Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии. Над зданием поднимается черный дым, слышны выстрелы.

Протестующих несколько тысяч. Полицейские отступают к старой резиденции в 50 метрах от мэрии. Нападавшие избили нескольких полицейских, они отбирают у них щиты и каски.

Ранее сообщалось, что в городе возобновились акции протеста. Многие из их участников вооружены дубинками. Они вступают в стычки с полицией, захватили и избили нескольких стражей порядка.

При этом в Алма-Ате действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.

Глава государства призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране «нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».

Позже президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.

Сегодня утром Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.