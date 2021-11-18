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В полиции объяснили, почему «скорым» выписывают штрафы за превышение скорости

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В полиции объяснили, почему «скорым» выписывают штрафы за превышение скорости

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий разъяснил ситуацию со штрафованием карет скорой помощи за превышение скорости.

«В последние дни в сети активно распространяется информация о том, что полиция штрафует кареты скорой помощи за превышение скоростного режима. Поэтому хочу разъяснить некоторые вопросы по этому поводу», — написал он в Фейсбук.

По словам Билошицкого, система штрафования работает автоматически, то есть в случае совершения правонарушения оно также автоматически фиксируется по всем идентифицированным транспортным средствам.

Билошицкий подчеркнул отсутствие у патрульной полиции каких-либо списков «исключений», кроме транспортных средств со специализированной регистрацией и государственными номерными знаками (ГНЗ).

«Автомобили скорой медицинской помощи имеют право, в соответствии с пунктом 3.1 Правил дорожного движения, выполняя неотложное служебное задание, отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 Правил дорожного движения, при условии включения проблескового маячка», — объяснил он.

Если такой автомобиль скорой помощи фиксируется камерой автоматической фиксации, однако движется с включенными проблесковыми маячками, то материалы не составляются, согласно предыдущему пункту.

По словам Билошицкого, есть случаи, когда включенные проблесковые маячки остаются незаметными на фото или инспектор не определил это визуально. В таком случае руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство скорой помощи, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления, и такое постановление будет отменено.

«Отмечу, что такие заявления к нам поступали. По результатам рассмотрения постановления отменяются. И будут отменяться», — заметил Билощицкий.

По его словам, на сегодняшний день есть 49 отмененных постановлений. 29 раз в Департамент патрульной полиции обратились от учреждений скорой медицинской помощи, а другие были выявлены правоохранителями самостоятельно. Эта процедура предусмотрена статьями 287-296 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также Департамент патрульной полиции уже инициировал изменения в приказ Министерства внутренних дел от 2 марта 2021 года № 166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи, что позволит вовсе свести на нет подобные случаи.

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Напомним, в Украине 1 июня прошлого года состоялся официальный запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Информация о времени, месте правонарушения, превышенной скорости, а также о номерных знаках автомобиля передается в центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции.

скорая помощь, полиция
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