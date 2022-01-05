Минувший год в Киеве стал одним из самых теплых и сухих за всю историю наблюдений

Среднегодовая температура в Киеве в 2021 году составила +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020 гг., а сам год вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в среду.
В течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 3,3°С и 2,2°С.
Холоднее всего в 2021 году было 20 января — минус 20,2°С, жарче всего — 24 июня, когда температура в тени достигла +35,5°С.
Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше их было в январе и июне — 9 и 10 соответственно.
Осадков по просп. Науки, 37, где ведутся наблюдения, выпало за год 533 мм, что соответствует 86% климатической нормы, и таким образом 2021 год также вошел в двадцатку самых сухих.
Однако по времени осадки распределились очень неравномерно: почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.
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