В Алма-Ате погибили десятки участников беспорядков

В ходе штурма административных зданий в Алма-Ате и окрестностях были убиты десятки участников беспорядков. Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом заявил официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

По его словам, минувшей ночью были предприняты попытки захвата административных зданий, в том числе департамента Алма-атинской полиции и районных управлений полиции.

Также в МВД заявили, что антитеррористическая операция в городе продолжается. Жителей сразу нескольких кварталов попросили не выходить из дома.

Ранее издание «Sputnik Казахстан» сообщило о том, что военные на бронетранспортерах оцепили центральную площадь Алма-Аты и вступили в перестрелку с группой погромщиков. Около 7:00 по Киеву появились сообщения о том, что оцепление снято.

Накануне участникам беспорядков в Алма-Ате удалось захватить несколько административных зданий, в том числе управление Комитета национальной безопасности и здание районного отделения полиции, где им удалось захватить огнестрельное оружие. Вечером 5 января под контроль погромщиков ненадолго переходил аэропорт крупнейшего города Казахстана.

Комендатура Казахстана поздно вечером сообщила о начале антитеррористической операции в городе. Силовики взяли под контроль аэропорт. Местные СМИ сообщали, что через громкоговорители местных жителей уговаривали разойтись по домам.