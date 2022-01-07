Президент Казахстан отдал приказ открывать огонь на поражение

Казахстан столкнулся с нападением подготовленных и вооруженных иностранных террористов, заявил в пятницу президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами. Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами», — сказал Токаев в ходе своего телеобращения.

«Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков. Их акции показали наличие четкого плана на военные, административные и социальные объекты во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии», — отметил президент.

Токаев заявил, что отдал приказ армии и правоохранительным органам открывать огонь на поражение по террористам.

«Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать на поражение без предупреждения», — заявил президент Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что конституционный порядок в Казахстане в основном восстановлен во всех регионах страны.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями, начались столкновения с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.