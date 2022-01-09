США продолжат предоставлять Украине средства для защиты

США продолжат предоставлять Украине оборонительные военные средства. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверие российско-американских переговоров по безопасности.

«Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», — сказал он.

Блинкен добавил, что «также ясно, что в случае дальнейшей российской агрессии НАТО будет еще более усиливаться».

Отметим, что на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.