Блинкен пообещал жесткий ответ в случае пересечения войсками РФ границы Украины

США сочтут вторжением любое пересечение российскими войсками границы Украины, что повлечет за собой ответные меры Вашингтона и его союзников. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергея Лаврова.
«Мы были откровенны: если какие-либо российские военные силы пересекут границу Украины, это будет считаться вторжением», — сообщил Блинкен.
Госсекретарь также заявил, что в случае российской агрессии ответ США, их союзников и партнеров будет «быстрым, жестким и скоординированным».
О том, что США будут расценивать любое пересечение российскими военными границы с Украиной как вторжение, накануне также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, президент США Джо Байден ясно дал понять президенту России Владимиру Путину о последствиях такого развития события. «На эти акты российской агрессии будет дан решительный, взаимный и сплоченный ответ», — сказала Псаки.
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