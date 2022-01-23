Блинкен убежден, что ФРГ поддержит общий ответ на агрессию России

США не сомневаются, что Германия готова поддержать общий ответ в случае агрессии РФ против Украины. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала NBC госсекретарь Энтони Блинкен.

Ведущий на фоне высказываний бывшего главкома Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о безвозвратной утрате Украиной Крыма, поинтересовался у главы Госдепа, поддерживает ли он мнение о том, что ФРГ может создать помехи общему жесткому ответу на агрессию РФ.

«Я попросту не считаю так», — указал Блинкен. «Могу сказать, что Германия разделяет наши обеспокоенности и твердо нацелена дать ответ быстро, эффективно и сообща. У меня нет сомнений на этот счет», — подчеркнул он.