Три страны выступили за возобновление «нормандского формата»

Франция, Германия и Украины выступают за возобновление переговоров в «нормандском формате», заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Что касается ситуация в Украине, все констатируют, что есть единственный формат для дискуссий — это «нормандский формат», — сказал Ле Дриан журналистам в Бресте, где проходит неформальный саммит глав МИД ЕС.

Французский министр напомнил, что несколько дней назад состоялись встречи дипломатических советников Франции и ФРГ в Москве и Киеве. «Условия созданы для того, чтобы мы могли обратиться к „нормандскому формату“, и я надеюсь, что это удастся. Во всяком случае это желание министра (иностранных дел) ФРГ, которого я видел сегодня утром. Это также мое желание, желание президента Макрона, канцлера Шольца и президента Зеленского, который сделал заявление по этому поводу. Сильным сигналом будет возобновление переговоров », - отметил Ле Дриан.

«Нормандский формат» переговоров по Донбассу существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.