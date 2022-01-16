Власти Пекина ввели двойной тест на коронавирус при въезде в столицу

Власти Пекина ввели обязательное требование по сдаче двух тестов на коронавирус при въезде в город, которое будет действовать как минимум в течение двух месяцев. Об этом сообщил в воскресенье местный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно распространенному заявлению, первый тест необходимо сдать за 48 часов до прибытия в Пекин из других регионов Китая (это правило действовало и прежде). Второй — в течение 72 часов после въезда в город. Данная мера, как уточняется, призвана «заблаговременно устранять эпидемиологические риски» и будет действовать с 22 января до конца марта.
Как отмечается, в случае отсутствия сдачи анализов после прибытия в столицу, в мобильном приложении «Код здоровья», которое является обязательным к использованию для каждого гражданина и иностранца, может появиться запись, при наличии которой он не сможет посещать универмаги, магазины, общественные мероприятия и правительственные учреждения.
В субботу пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения впервые сообщил о выявлении в столице случая инфицирования штаммом «омикрон». На текущий момент это единственный местный случай заражения коронавирусом в Пекине (все остальные пациенты, проходящие лечение в больницах китайской столицы, прибыли из-за границы). В тот же день медики оперативно проверили в городе 13 тыс. человек, контактировавших с инфицированным либо оказавшихся в местах, которые он посещал.
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