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В Пекин «омикрон» прибыл на посылке из Канады

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В Пекин «омикрон» прибыл на посылке из Канады

Власти Пекина не исключают, что первый выявленный в столице случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 связан с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг, передает China Daily.

Первый случай заражения «омикроном» зарегистрировали в Пекине 15 января. Заразившаяся этим вариантом коронавируса женщина получила посылку из Канады, которую доставили 11 января.

Специалисты взяли пробы с внешней упаковки, внутренней стороны посылки и сопроводительной документации. Все они дали положительный результат на «омикрон».

Женщина, получившая посылку, прикоснулась к внешней поверхности почтовой посылки и первой странице документа внутри. По словам заместителя директора Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Панг Синхуо, она могла заразиться через предметы из посылки. Специалист отметила, что женщина никуда не выезжала в последние 14 дней.

Власти взяли под контроль 69 близких контактов заразившейся, но результаты тестов на коронавирус у этих людей оказались отрицательными.

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Выявленный образец «омикрона» отличается от тех, что ранее были выявлены в Китае. Это означает, что он не принадлежит к той же цепочке передачи. Выявленный образец больше похож на образцы штамма, выявленные в Северной Америке и Сингапуре в декабре.

Китай, омикрон
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