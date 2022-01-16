Кулеба рассказал из чего состоит пакет сдерживания РФ

Украина тесно сотрудничает со своими партнерами и союзниками для внедрения комплексного пакета сдерживания РФ, который включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью германскому изданию Bild, перевод которого был обнародован пресс-службой МИД Украины в воскресенье, Кулеба рассказал, что пакет сдерживания РФ «состоит из трех уровней: сильная дипломатия для деэскалации, разработка ряда болезненных экономических санкций, углубление оборонного сотрудничества с Украиной».

По его словам, когда в начале ноября 2021 года РФ взяла «новый опасный курс эскалации, мы немедленно удвоили усилия по мобилизации международной поддержки Украины».

«Нет лучшего пути сдерживания дальнейшей российской агрессии, чем сильная Украина. То, что мы видели во время дипломатических контактов с Россией на прошлой неделе стало кульминацией нашей совместной дипломатии сдерживания. Единство Запада было очевидно», — добавил Кулеба.

Он также рассказал, что евроатлантическое сообщество в ходе переговоров РФ, США и НАТО в Женеве продемонстрировало российской стороне, что оно твердо стоит на стороне Украины.

«Евроатлантическое сообщество показало России, что оно твердо стоит на стороне Украины. Наши позиции были согласованы. Я разговаривал со своим американским коллегой Энтони Блинкеном прямо перед и сразу после встречи в Женеве. России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и Европы. Нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены», — сказал Кулеба в интервью германскому изданию Bild, перевод которого был обнародован пресс-службой МИД Украины в воскресенье.

При этом он подчеркнул, что «сейчас важно, что будет происходить дальше» и высказал убеждение, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий. «Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют никакие новые военные действия. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

На вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам минувшей этой недели дипломатии, он отметил, что «ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы, но России не удалось этого добиться».

«Так что общая стратегия сдерживания работает и укрепляет безопасность в регионе. Я верю в силу дипломатии и хотел бы подчеркнуть, что все наши усилия направлены на то, чтобы обеспокоить Россию от дальнейшей эскалации и заставить ее снизить напряжение. Украина стремится к миру, безопасности и стабильности для себя и всей Европы. Безопасность Украины — это безопасность Европы», — резюмировал министр.