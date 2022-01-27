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В РФ не верят в возможность отключения страны от SWIFT

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В РФ не верят в возможность отключения страны от SWIFT

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что Россию не отключат от международной банковской системы SWIFT. Такое мнение он высказал в интервью российским СМИ.

«В отношении SWIFT все тоже неоднократно говорилось, обсуждалось. Сам по себе SWIFT — полезная вещь, это действительно международная система, причем частная система. Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит», — сказал он, заявив, что такие меры против России якобы только подорвут доверие к SWIFT.

При этом он убежден, что собственная система РФ по передаче финансовых данных в случае отключения России от SWIFT сработает без сбоев.

«У нас есть и заготовка на этот счет, если все-таки что-то подобное произойдет, — это своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком, она постоянно тестируется, она работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны», — заверил он.

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Говоря о переводах за границу, он отметил, что на этот случай существуют различные способы их осуществления. «Да, они будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдет», — заверил Медведев. То же самое, по его словам, касается и платежных средств. «Если говорить, допустим, о кредитных картах, то даже карты международных систем внутри страны все равно будут работать, потому что по ним осуществляются переводы внутри страны. Международные переводы — да, значит в этом случае будут определенные сложности», — признал политик.

Россия, SWIFT
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