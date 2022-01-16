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Отключение РФ от SWIFT сравнили с «атомной бомбой» для денежного рынка

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Отключение РФ от SWIFT сравнили с «атомной бомбой» для денежного рынка

Будущий председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT станет подобно «атомной бомбе» для денежного рынка.

«Сомнение в системе SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг», — приводит слова Мерца в воскресенье агентство DPA. «Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе».

По мнению политика, исключение Москвы из SWIFT «может подорвать основу этой международной платежной системы». Мерц опасается серьезных последствий не только для европейско-российской, но и для мировой торговли.

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В среду группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в Сенат США свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай российской агрессии против Украины под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства, а также ограничение российского доступа к международной межбанковской системе SWIFT. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и «Северный поток — 2».

Россия, SWIFT
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